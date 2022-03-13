Ростов-на-Дону, 13 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжает снижаться число госпитализаций пациентов с COVID-19. По данным на утро 13 марта, загрузка коечного фонда составляет немногим менее 63%, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в Ростовской области получают 15 498 пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус. Из них в стационарах находится 1961 пациент. В тяжёлом состоянии остаются 23 человека. 13 537 жителей Дона находятся на амбулаторном лечении.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи со снижением числа госпитализаций свернули порядка 2 тыс. ковидных коек. Ковидные госпитали могут принять 4,1 тыс. пациентов.