Москва, 13 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 3191 пациента с COVID-19, также было выявлено 44 989 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 17 335 186.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончалось 596 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 360 811.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 15 480 407 человек вылечились от нового заболевания, 128 629 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 6775 новых пациентов с COVID-19.