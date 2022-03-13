Ростов-на-Дону, 13 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 987 человек, выписаны с выздоровлением 2512 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 13 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число заражений коронавирусом подтверждено в Ростове-на-Дону (208), Таганроге и Волгодонске (по 60), Шахтах (58), Неклиновском (39) и Зерноградском (31) районах, Новошахтинске (28), Азове (26), Аксайском районе (22). Более 21% носителей инфекции — люди старше 66 лет, 10% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё семеро мужчин в возрасте от 54 до 86 лет.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 346 285 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 320 261 пациент. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 10 526 жителей Ростовской области.