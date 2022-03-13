Донецк, 13 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. По состоянию на 13 марта группировка войск ДНР освободила 89 населенных пунктов, включая Никольское, Павловку, Благодатное, Владимировку. Об этом 13 марта сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Mgbdnr.ru МГБ ДНР

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Добавим, что по состоянию на 12 марта были освобождены 85 населенных пунктов.

Ранее жители Волновахи рассказали о том, как националисты вели беспорядочный огонь по инфраструктуре. Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала кадры из Волновахи, где население рассказало, чем занимались националисты в городе.