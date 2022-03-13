Донецк, 13 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 10 мин калибра 120 мм. Об этом 13 марта передает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:45, н.п. Верхнеторецкое (северное) — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 мин калибра 120 мм», отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Еленовку и Петровский район Донецка. Об этом 13 марта сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела Петровского района Донецка пострадала хозпостройка … В Еленовке, в мкр-не Новый, повреждены 5 домов», — отмечается в сообщении.