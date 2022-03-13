Москва, 13 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Производящая не имеющих аналогов автопилотов с искусственным интеллектом для сельскохозяйственной техники компания Cognitive Pilot, являющаяся совместным предприятием Сбербанка и Cognitive Technologies, обеспечила замещение 70% комплектующих зарубежного производства и ведет сотрудничество с производителями нейрочипов из России. Об этом 13 марта сообщила гендиректор компании Ольга Ускова.

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«С мая 2021 года мы приступили к процессу полного импортозамещения. За полгода мы обеспечили замещение 70% комплектующих и сейчас выстраиваем сквозной проект, сотрудничаем с российскими производителями нейрочипов, производителями, связанными с платформами высокоточной связи, а также системой ГЛОНАСС для точного наведения», — приводит ее слова ТАСС.

Также Ускова отметила, что в настоящее время Cognitive Pilot начинает серийное производство своей продукции и это будет способствовать оптимизации всего агрокомплекса, что позволит решить проблему продовольственной безопасности.

При этом гендиректор компании указала на то, что выпускаемое Cognitive Pilot оборудование будет способствовать тому, что будут обрабатываться дополнительно более 40 млн га, которые в настоящее время не обрабатываются из-за нехватки рабочей силы.

«В целом это не только российская, но и глобальная повестка. В 2021 году мы приступили к полномасштабному внедрению наших систем Cognitive Agro Pilot по автономному управлению сельхозтехникой (комбайны, трактора) на базе систем искусственного интеллекта на полях России, Бразилии, Аргентины, США и Китая. С русскими «мозгами» в мире ездит 674 комбайна — они управляются российскими роботами, собирают все данные по полям и сохраняют их в едином облаке. <…> В этом году биржа идет вертикально вверх, стоимость зерна растет», — пояснила она.

Также Ускова добавила, что Китай скупает у российской стороны практически все экспортное зерно, и потому России нужно очень мощно наращивать свое производство зерновых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал, что компания готовилась к возможности ограничения деятельности и в вопросе импортозамещения, и в вопросе отказоустойчивости программного обеспечения (ПО).