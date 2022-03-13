Донецк, 13 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Еленовку и Петровский район Донецка. Об этом 13 марта сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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"В результате обстрела Петровского района Донецка пострадала хозпостройка по ул. Луговского, 5. В Еленовке, в мкр-не Новый, повреждены 5 домов», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Ясиноватой повреждены многоквартирные и частные дома по улицам Машиностроителей, Молодёжная, Б. Хмельницкого.

Также перебита теплотрасса, без энергоснабжения остались 2 700 абонентов.