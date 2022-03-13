Ростов-на-Дону, 13 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Россию через пункты пропуска в Ростовской области прибыли ещё более 7 тыс. беженцев из Донбасса. Об этом 13 марта сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пограничники

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 7000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что из Ростовской области в другие регионы России выехали почти 14 тыс. беженцев, в экстренном порядке эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик. В 94 ПВР размещены 5845 мирных граждан, в том числе 2943 ребёнка.