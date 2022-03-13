Ростов-на-Дону, 13 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Из Ростовской области в другие регионы России выехали почти 14 тыс. беженцев, в экстренном порядке эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом в телеграм-канале 13 марта сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Жители Донбасса прибыли в Мордовию

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«За все время из Ростовской области в другие регионы отправлено железнодорожным транспортом 13 933 человек, в том числе 6649 детей», — уточнил глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля в связи с эвакуацией мирного населения Донбасса действует режим ЧС. На Дону развёрнуто более 100 пунктов временного размещения.