Вашингтон, 13 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Из-за специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса нынешние власти США начали «моральный крестовый поход» против России, однако при этом поддерживают ОАЭ и Саудовскую Аравию, ведущих в Йемене войну, что является свидетельством лицемерия Вашингтона. Такое мнение 13 марта высказал американский обозреватель Дуг Бэндоу в своей статье для издания The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«В ответ на спецоперацию на Украине администрация (президента США Джо) Байдена возглавила глобальную антироссийскую кампанию. Вашингтон начал моральный крестовый поход при народной поддержке в США и особенно в Европе», — отметил он в своей статье (цитата по ИноСМИ).

Также Бэндоу отметил, что русофобия в США в данный момент настолько сурова, что сборная России была даже отстранена от участия в Параолимпиаде только за то, «что они русские».

«Но администрация Байдена также ведёт международную кампанию по поддержке Саудовской Аравии и ОАЭ, пока эти две страны продолжают своё жёсткое семилетнее наступление на Йемен», — указал автор, уточнив, что Вашингтон и тут пошел «в моральный крестовый поход», когда осудил повстанцев-хуситов, осмелившихся дать ответ на атаки «привилегированных монархий Персидского залива».

Кроме того, он добавил Совбез ООН не смог осудить действия Москвы из-за российского вето и в то же время одобрил резолюцию по признанию йеменских повстанцев террористами, активно продвигаемую ОАЭ. В то же время, орган ООН осудил повстанцев Йемена за использование беспилотников и ракет против Саудовской Аравии и ОАЭ, при том, что обе указанные страны в течение последних семи лет бомбили йеменские города.

«Президенту Байдену должно быть стыдно за своё поведение. Когда он был кандидатом в президенты, он критиковал саудитов и обещал сделать права человека и демократию центром своей внешней политики. Но его покорность интересам Саудовской Аравии и ОАЭ показывает, что его подход, по сути, очень похож на трамповский (экс — президент США Дональд Трамп), только гораздо более лицемерный», — написал в своей статье Бэндоу.

«Участие Вашингтона в том, что в Йемене называют американо-саудовской войной, свидетельствует о наличии системной проблемы во внешней политике. Три американские администрации поддержали агрессивную войну, которую ведут безжалостные репрессивные государства и из-за которой сотни тысяч людей были убиты, миллионы покинули свои дома, а население страдает от недоедания и болезней. В Йемене пострадало гораздо больше людей, чем пострадало или, возможно, пострадает на Украине», — также указал он.

Отметим, Дуг Бэндоу — старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана (1981−1989 гг).