Донецк, 13 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны ВСУ по ДНР за минувшие сутки ранены 6 мирных жителей. Об этом 13 марта передает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Отмечается, что среди раненых есть подросток.

Также повреждено 40 домостроений в Донецке, Горловке, Докучаевске, 7 объектов гражданской инфраструктуры, включая 42-ю ГПСЧ МЧС ДНР в Докучаевске, в результате чего один спасатель погиб, 9 — получили ранения.