Москва, 13 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Жителей России предупредили об угрозе безопасности личных данных в Facebook и Instagram в свете изменения политики Meta.

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Как отметил специалист инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров, компании, которые десятилетиями заявляли о приверженности своим пользователям, прекратили сотрудничество с РФ по политическим мотивам.

«В целом теперь ни у кого в мире, в том числе и у РФ, нет никаких оснований доверять этим компаниям — ни Meta, ни Apple, ни Avast … Помимо этого, пользователи больше не могут быть уверены в безопасности конфиденциальных данных, оставленных на этих ресурсах», — сообщил Бедеров РИА Новости.

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков указал, что для российских блогеров Instagram является одной из ключевых площадок, поэтому они, вероятно, будут пользоваться техсредствами для доступа, в том числе VPN-сервисами. Некоторые уйдут на схожие площадки, например, Snapchat, Picogram, российскую соцсеть «ВКонтакте».