Москва, 13 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Видеозапись точечного удара высокоточным снарядом «Краснополь», которым был уничтожен полевой командный пункт украинских боевиков в ходе спецоперации ВС России по защите Донбасса, обнародовало 13 марта Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Минобороны России опубликовало кадры точечного удара высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС РФ при уничтожении полевого командного пункта ВСУ», — говорится в описании к видео.

При этом на запечатленных кадрах объективного контроля, снятых с беспилотника, показано, как высокоточный снаряд точно поражает цель и полностью ее уничтожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ 20 раз открывали огонь по территории ДНР, применив 252 единицы боеприпасов.