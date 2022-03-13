В ДНР сообщили о 20 обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Донецк, 13 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ 20 раз открывали огонь по территории ДНР, применив 252 единицы боеприпасов. Об этом 13 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
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Ранее сообщалось, что в течение часа утром 13 марта зафиксированы обстрелы трех населенных пунктов в ДНР со стороны ВСУ.
Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Пантелеймоновка в ДНР, выпущено 6 мин калибром 120 мм.