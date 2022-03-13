Донецк, 13 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 96 человек, включая 20 детей. Об этом 13 марта сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В настоящее время эвакуированные находятся в пункте оказания помощи населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего с 5 марта по 08:00 13 марта в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 863 человека.