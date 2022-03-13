Пекин, 13 марта, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Американская политика в отношении Украины отражает «эгоистичные геополитические цели» Вашингтона, и в то же время США должны не забывать, что «играющий с огнем обязательно обожжется». Такое мнение 13 марта высказал китайский обозреватель Синь Пин в своей статье в газете Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как напоминает автор материала, еще в 2014 году экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявлял, что Украина должна быть мостом между Востоком и Западом, а не «форпостом противостоящих друг другу сторон».

Также Синь Пин добавляет, что «архитектор американской стратегии сдерживания СССР» Джордж Кеннан в свою очередь еще в 1998 году выражал свое недовольство расширением НАТО, назвав это «началом новой холодной войны» и предсказав, что Россия «со временем будут реагировать на это все более негативно».

«Возглавляемая США НАТО проигнорировала эту рекомендацию, продолжив продвижение на восток в сторону России. Таким образом была подготовлена почва для украинского кризиса, готового взорваться в любой момент», — пишет в своей статье китайский обозреватель.

Кроме того, он отмечает, что ранее российская сторона практически прямо предложила США и НАТО остановку их дальнейшей экспансии и размещение наступательных вооружений в соседних с Россией странах, однако в Вашингтоне проигнорировали серьезные озабоченности Москвы.

В то же время Синь Пин указывает на то, что в нынешнем кризисе Украина — это инструмент США для сдерживания России, однако Киеву не стоит надеяться на то, что Вашингтон всерьёз предоставит ему серьезные гарантии безопасности.

«Этот кризис является отражением менталитета холодной войны и той антагонистической игры, которую ведут США, преследуя свои эгоистичные геополитические цели. Америка должна понять, что играющий с огнем обязательно обожжется», — заключает в своей статье китайский обозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта журналист Дэвид Голдман в своей статье для издания The American Conservative высказал мнение о том, что России удалось создать стратегическое оружие, которое превосходит арсенал США, и это является «катастрофическим провалом» американского руководства, бездумно тратящего средства на зарубежные авантюры.