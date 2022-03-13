Екатеринбург, 13 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В регионы Уральского федерального округа направят более четырёх тысяч беженцев. Соответствующее постановление правительство РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент РЕ.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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В соответствии с постановлением в Свердловскую область организованно направят 1650, в Тюменскую область — 1600, в Ханты-Мансийский автономный округ — 572, в Челябинскую область — 565, в Ямало-Ненецкий автономный округ — 200, в Курганскую область — 100 беженцев из республик Донбасса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югру 6 марта прибыло более 70 организованных беженцев из посёлка городского типа Зайцево, входящего в состав Горловского городского совета Донецкой Народной Республики.