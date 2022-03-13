Симферополь, 13 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Как рассказал постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов, Киев недавно запустил в сторону полуострова беспилотник с целью «прощупать» крымскую противовоздушную оборону.

Ppcrimea.ru Георгий Мурадов

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"Буквально на днях наши бдительные средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолет-мишень Ту-141 «Стриж», — приводит его слова РИА Новости.

Также Мурадов добавил, что украинский беспилотник запустили со стороны Одессы, где в поселке Рауховка Березовского района находится 321-я отдельная эскадрилья беспилотных разведчиков ВСУ.

«Таким образом наши противники пытаются «прощупать», насколько сильна противовоздушная оборона региона, чтобы в следующий раз попытаться нанести уже реальный удар», — пояснил постпред Крыма.

При этом он уточнил, что это далеко не первая враждебная акция со стороны нынешних властей Украины по отношению к полуострову.

«За последние восемь лет подобных попыток было немало. Это и вооруженная провокация осенью 2018 года в Керченском проливе, и захват крымских рыболовецких судов, и похищения крымчан, и многое другое. Список преступлений киевского режима против крымчан весьма обширен. Все факты собраны, счет скоро будет предъявлен», — отметил Мурадов.

Также постпред региона указал на то, что ликвидация беспилотника ВСУ в небе над Крымом свидетельствует о том, что Украина продолжает быть террористическим государством, которое готово в любой момент вести атаки на российские объекты на полуострове и в том числе — на гражданские.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ во время обстрелов трех населенных пунктов в ЛНР разрушили жилой дом и повредили еще три дома.