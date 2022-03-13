Лондон, 13 марта, 2022, 07:52 — ИА Регнум. 15 марта в столице Великобритании Лондоне соберутся лидеры стран Прибалтики и Скандинавии, чтобы обсудить новые способы изоляции российской экономики. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу премьер-министра королевства Бориса Джонсона.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

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Как ожидается, главы государств согласуют проведение военных учений в Северной Атлантике и Балтийском море, обсудят ситуацию на Украине, а также энергетическую безопасность.

По словам Джонсона, на встрече они примут все меры для обеспечения того, чтобы стать ещё «сильнее и сплочённее».