Токио, 13 марта, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Фумио Кисида — премьер-министр Японии — предложил реформировать Совет Безопасности ООН из-за действий России в ходе спецоперации на Украине, передает Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Кисида выступил с данной инициативой в ходе съезда правящей Либерально-демократической партии. Kyodo суть реформ не раскрывает.

Ранее глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси оценил возможность введения Токио каких-либо мер в отношении дипломатов РФ из-за ситуации вокруг Украины.