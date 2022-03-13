Буэнос-Айрес, 13 марта, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Использование вакцины от коронавируса производства компании Moderna для вакцинации детей в возрасте от шести лет одобрило министерство здравоохранения Аргентины. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Уточняется, что минздрав расширит применение вакцины Moderna для детей возрастной группы от шести до 11 лет, следуя рекомендации Аргентинского национального управления по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями.

Отмечается, что исследования подтвердили эффективность вакцины для детей возрастной группы 6−11 лет. Детям будут вводить препарат в два этапа с перерывом между ними 28 дней.

До настоящего времени в Аргентине для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от трёх лет применялся препарат китайской компании Sinopharm, а для детей с пятилетнего возраста был одобрен и препарат американской компании Pfizer.

Всего в стране вакцинацию полностью прошли 80% жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проблемах с выездом за границу для жителей Аргентины, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V», поскольку данная вакцина так и не была одобрена Всемирной организацией здравоохранения.