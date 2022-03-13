Екатеринбург, 13 марта, 2022, 05:41 — ИА Регнум. России на Украине не оставили выбора и вынудили начать спецоперацию по защите Донбасса. Об этом заявил Борис Долинго, возглавляющий правление екатеринбургского отделения Союза писателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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»Нам сейчас не оставили выбора», — сказал руководитель. И отметил, что на Украине готовилось размещение американских подразделений. В таком случае ситуация была бы совсем другая.

«Я думаю, что руководство России в данном случае сделало все правильно», — сказал руководитель.

Он не исключил, что операцию по освобождению Украины можно было провести ещё в 2014 году. Но допустил, что тогда для этого не было необходимого ресурса. Сейчас уже армию подтянули.

«Я надеюсь, и дальше переживём. Нам нужно жёстче действовать», — отметил Долинго.