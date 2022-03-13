Лондон, 13 марта, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Против бойкота произведений российских композиторов высказалась Ассоциация британских оркестров (ABO). Об этом 12 марта сообщило издание The Daily Telegraph.

Дарья Драй ИА REGNUM Оркестр на концерте

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Ассоциация, в которую входят Английская национальная опера и Королевский оперный театр, выступила против «всеобщего бойкота» и не собирается соблюдать запрет на исполнение произведений русских и российских композиторов.

Как уточнил исполнительный директор АВО Марк Пембертон, российская культура находит отклик у европейского слушателя и тесно вплетена в «исторический канон западной классической музыки». АВО, по словам Пембертона, является сторонником взвешенного подхода к любым заявлениям и не планирует убирать из программы произведения Чайковского, Рахманинова, или других композиторов, имеющих отношение к России.

По мнению Пембертона, политические заявления не должны отражаться на искусстве, а шедевры российских и русских композиторов принадлежат всей планете, а не только Российской Федерации, и стали частью мировой культуры.

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