Вашингтон, 13 марта, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Военную помощь Украине на сумму около $ 200 млн распорядился выделить госсекретарь США Энтони Блинкен, в соответствии с меморандумом, подписанным главой Белого дома Джозефом Байденом. Об этом 12 марта сказано в заявлении, распространённом пресс-службой Госдепа.

U.S State Department Энтони Блинкен

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Уточняется, что пакет военной помощи будет включать оборонительную помощь, чтобы Украина могла противостоять угрозам со стороны бронетехники, с воздуха и другим. С учётом выделенных ранее сумм, общий объём военной помощи Киеву администрацией Вашингтона составил более $1,2 млрд.

В заявлении Госдепа отмечается, что США вместе с союзниками привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и планируют оказывать необходимую поддержку Украине и впредь. Также Госдеп призвал Россию признать, что «сила никогда не победит дух Украины».

«Мы также продолжим предоставлять гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается, и поддерживать народ Украины в его борьбе за свою страну посредством экономической помощи и помощи в сфере безопасности», — добавил Блинкен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США намерены поставлять Украине противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие.