Москва, 12 марта, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Репортаж французской журналистки Анн-Лор Боннель, посвященный положению мирного населения Донбасса, был убран из газеты Figaro. Об этом сообщила сама Боннель.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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«И Figaro только что отозвала мою опубликованную статью и с этого момента сделала её невидимой. Почему? Спросите их», — цитирует ТАСС журналистку.

После общения с редакцией издания Боннель назвала это «цензурой».