Вашингтон, 12 марта, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов намерены поставить на Украину новый пакет военной помощи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и США

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Отмечается, что Пентагон поставит на Украину пакет «немедленной военной помощи», в который входят противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе США заявили, что не будут давить на Украину в вопросе вступления в НАТО. В ведомстве также заявили о праве суверенных стран самостоятельно выбирать альянсы.

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