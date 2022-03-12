Луганск, 12 марта, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Поселок городского типа Калиново в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли из 122-мм артиллерийских орудий представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 марта сообщило представительство ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел (Калиново)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики выпустили из артиллерийских орудий по поселку шесть снарядов.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта Следственным комитетом РФ по фактам преступлений вооруженных формирований Украины в отношении гражданского населения Донецкой и Луганской Народных Республик было возбуждено два уголовных дела.