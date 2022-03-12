Москва, 12 марта, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Украинские неонацисты удерживают в качестве «живого щита» 6,9 тыс. иностранных граждан. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Иван Шилов, ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

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По его словам, в заложниках находятся граждане из 16 государств, в том числе из Греции, Грузии, Индии, Сирии, Турции и других.

Мизинцев уточнил, что по ним ведётся работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств.