Москва, 12 марта, 2022, 22:29 — ИА Регнум. За сутки количество желающих эвакуироваться с Украины в Россию увеличилось на 19 963 человека — до 2,6 млн человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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При этом, по его словам, Киев продолжает говорить об отсутствии желающих выехать на территорию России.

Напомним, ранее Мизинцев заявил, что на Украине власти умышленно узаконили бесконтрольное использование оружия, что привело к мародерству, грабежам и гибели мирных граждан.