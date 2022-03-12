Москва, 12 марта, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования националистов минируют жилые кварталы, а также разрушают дороги и объекты жизнеобеспечения, сообщил 12 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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По его словам, гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов.

«Вооруженные формирования националистов минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, уничтожают объекты жизнеобеспечения», — сказал Мизинцев.

Генерал добавил, что в результате таких преступных и предательских, в первую очередь по отношению к своему собственному народу действий украинских властей, гражданское население вынуждено выживать в нечеловеческих условиях: без тепла, электричества, водоснабжения, продуктов питания и медикаментов.

Жители находятся на грани отчаяния, а украинские власти, зная истинное положение дел, продолжает цинично, через СМИ утверждать, что это якобы результаты действий Вооруженных сил России, подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.