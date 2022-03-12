Массовое использование оружия на Украине привело к мародерству — Минобороны
Москва, 12 марта, 2022, 22:15 — ИА Регнум. На Украине власти умышленно узаконили бесконтрольное использование оружия. Это привело к мародерству, грабежам и гибели мирных граждан, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.
Иван Шилов, ИА REGNUM
Донбасс
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По его словам, правоохранительная и судебная системы Украины парализованы.
Он уточнил, что «приговоры выносят те, у кого в руках оружие».