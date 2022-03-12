Санкции против России оборачиваются расколом внутри Европы — Spiegel
Москва, 12 марта, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Чем дольше действуют санкции против России, тем заметнее раскол внутри Европы. Об этом заявил в статье обозреватель SpiegelМаркус Беккер.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»
В материале говорится, что саммит ЕС, который прошёл в Версале, должен был показать единство стран-членов, но оказалось, что у них не получается договориться о новых санкциях против России и о приеме в организацию Украины.
Автор статьи отмечает, что «чем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте».
Ранее и сообщало, что в ближайшее время против России могут ввести новые санкции.