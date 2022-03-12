Анкара, 12 марта, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Евросоюз опасается, что Россия может «расширить военную деятельность» против одной из стран НАТО, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, предотвратить большую войну», — сказал Боррель в интервью турецкому телеканалу CNN Turk на полях дипломатического форума в Анталье.

По его словам, Россия якобы может «расширить свою военную деятельность», которая может быть направлена против одной страны НАТО или против другой страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.