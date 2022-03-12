Москва, 12 марта, 2022, 21:25 — ИА Регнум. В госдепартаменте США заявили, что не будут давить на Украину в вопросе вступления в НАТО. В ведомстве также заявили о праве суверенных стран самостоятельно выбирать альянсы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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При этом, по данным СМИ, власти США подчеркнули, что не собираются комментировать позицию других членов НАТО.

Напомним, что ранее представитель Пентагона заявил, что Киев является ключевым партнером НАТО.