Москва, 12 марта, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Роскомнадзор оповестил россиян о прекращении работы социальной сети Instagram на территории России через рассылку портала Госуслуг. В сообщении говориться, что «необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети».

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«Поскольку руководство социальной сети Instagram вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию, Генеральная прокуратура приняла решение о запрете этой соцсети в России. Призывы к насилию в отношении людей, объединённых по признаку национальной общности или гражданства, являются частью состава преступления, характеризуемого как «геноцид», что запрещено Конвенцией ООН от 1948 года «О предупреждении преступлений геноцида и наказания за него», разработанной по итогам рассмотрения всей доказательственной базы нацистских преступников, собранной в ходе Нюрнбергского трибунала, — уточняется в письме.

Напомним, что Instagram прекратит работу на территории России с 00:00 (время московское) 14 марта.