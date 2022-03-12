Москва, 12 марта, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Более 330 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за сутки. Об этом 12 марта сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Pixabay.com Тест

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«За последние сутки проведено 336 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 280,2 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, ранее федеральный оперативный штаб сообщил, что по состоянию на 12 марта 2022 года в России за сутки госпитализировали 6 775 человек с COVID-19.