Москва, 12 марта, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) установили контроль еще над двумя населенными пунктами. Об этом 12 марта заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Stealth 007 Символы ЛНР

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«Группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Молодёжное, Возгорье и овладела южной и центральной частью населенного пункта Попасная, — сказал Конашенков. — Передовые отряды Луганской народной милиции вышли на окраины города Северодонецк».

Как передавало ИА REGNUM, о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, являются целью операции.