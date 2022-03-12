Власти Москвы заявили о привлекательности города для инвестиций
Москва, 12 марта, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Интерес к инвестициям в строительство объектов недвижимости различного назначения в Москве сохраняется на высоком уровне, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Бочкарев также отметил высокую степень автономности столичного рынка строительных материалов, что позволит поддерживать высокие темпы строительства.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне ухода «Макдональдса» из России заявил, что в течение полугода все рестораны Макдональдс в Москве могут быть заменены на отечественные.
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