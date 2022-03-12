Москва, 12 марта, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Российский агрохолдинг «Мираторг» намерен до конца 2022 года открыть 15 новых бургерных «Стейк&Бургер» в Москве, Московской области и Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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«Учитывая интерес потребителей к качественным продуктам в общепите, «Мираторг» планирует расширить фирменную сеть бургерных, которая на сегодня включает 26 ресторанов в шести регионах», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

В компании уточнили, что планируют запустить четыре новые точки в марте, одну в апреле и две в мае. Всего до конца года откроются 15 новых бургерных в Москве, Московской области и Брянске.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне ухода «Макдональдса» из России заявил, что в течение полугода все рестораны Макдональдс в Москве могут быть заменены на отечественные.

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