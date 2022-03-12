Москва, 12 марта, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В ходе спецоперации России на Украине уничтожено еще 79 объектов военной инфраструктуры. Об этом 12 марта заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru ВКС РФ

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«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией (России) поражены 79 объектов военной инфраструктуры Украины», — сказал Конашенков.

По его словам, всего за время спецоперации на Украине выведено из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава России Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Цель операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, отметил глава государства.