В МВД Белоруссии оценили обстановку в приграничных с Украиной районах
Минск, 12 марта, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Обстановка в приграничных с Украиной районах Брестской и Гомельской областей Белоруссии спокойная, заявил 12 марта министр внутренних дел республики Иван Кубраков.
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Граница между Россией и Белоруссией
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По его словам, с учетом происходящего на Украине, охрана общественного порядка усилена. Имеются резервы, сотрудники соответственно экипированы, правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка.
«В приграничных районах Брестской и Гомельской областей обстановка спокойная, абсолютно никаких вопросов нет», — цитирует его БелТА.
Он добавил, что власти оказывают помощь гражданам Украины, если они обращаются.