Луганск, 12 марта, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник 12 марта подписал указ об административно-территориальном устройстве республики. В соответствии с указом «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Луганской Народной Республики», опубликованном на сайте главы республики, административно-территориальное деление ЛНР должно быть приведено в соответствие с административно-территориальным делением Луганской области Украины по состоянию на 18 мая 2014 года.

Leonid 2 Герб ЛНР

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«Установить, что до вступления в силу соответствующего закона ЛНР административно-территориальное устройство ЛНР соответствует административно-территориальному устройству бывшей Луганской области Украины по состоянию на 18 мая 2014 года», — говорится в указе главы ЛНР.

Данный документ вступает в силу с момента его опубликования.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Цель операции, заявил глава государства, защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.