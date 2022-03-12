Москва, 12 марта, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Великобритания приобрела за январь в России товаров на £2,6 млрд. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на данные Управления национальной статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Отмечается, что на эту сумму в России были закуплены уголь, кокс, брикеты, нефть и газ.

Издание уточнило, что с декабря 2021 года импорт из России удвоился.