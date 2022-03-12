Донецк, 12 марта, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Донбассе более полторы сотни боевиков. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 12 марта заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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По его данным, в Донбассе с начала текущих суток уничтожили 66 боевиков, еще 95 получили ранения.

Басурин добавил, что с начала операции по освобождению Донбасса только на территории ДНР погибли 1055 представителей ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, является целью операции.