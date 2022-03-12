Екатеринбург, 12 марта, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области от COVID-19 исцелились ещё 5212 человек. Эти данные 12 марта приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели уже 255 198 пациентов. А выявили с начала пандемии 397 800 граждан.

В регионе зафиксировано ещё семь случаев смерти от больных COVID-19. Общее число детальных исходов достигло 10 408.