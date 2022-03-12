Москва, 12 марта, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Помощник президента России Владимир Мединский представлял российскую сторону в серии видеопереговоров c Украиной. Об этом 12 марта сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский

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«Да, — сказал Песков. — Мединский продолжает возглавлять переговорный процесс».

Напомним, 7 марта руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента России Владимир Мединский заявил журналистам, что ожидания от переговоров между представителями России и Украины не оправдались.

Как передавало ИА REGNUM, о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, объявил президент России Владимир Путин 24 февраля. По словам главы государства, целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.