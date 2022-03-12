Москва, 12 марта, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Минобороны США спонсировало биолаборатории Украины на миллионы долларов «в целях разработки биологического оружия». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

"На Украине эти биолаборатории находились в подчинении Минздрава. Летом 2016 года демадминистрация Барака Обамы отправила на Украину Ульяну Супрун, американскую гражданку, которая стала министром здравоохранения Украины, — написала Захарова в телеграм-канале. — Отец Ульяны Супрун — Джордж Гарри Юркив, вице-президент North American Controls Inc в отставке. Компания специализируется на разработке систем контроля для оборонной промышленности: от разработки до поставки продукции. Дед Ульяны Супрун — Иван Юркив был поручиком в армии независимой Украины в 1919 году. Есть сведения, что в начале Второй мировой он состоял в бандеровских формированиях и участвовал в боях и диверсионных операциях против советских войск на Карпатах. Муж Ульяны Супрун — Марко Супрун — пропагандист и продюсер из Канады. На Украине известен своими связями с ультраправыми активистами».

Захарова подчеркнула, что это лишь один пример того, как связана демилитаризация с денацификацией.