Донецк, 12 марта, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Железнодорожную станцию Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли украинские силовики. Об этом 12 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

U.S. Army Europe Images ВСУ

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»Вооруженные формирования Украины обстреляли железнодорожную станцию Еленовка, — говорится в сообщении штаба. — В результате обстрела железнодорожная станция была обесточена».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что 12 марта ВСУ обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР.