Москва, 12 марта, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Националистические батальоны Украины систематически срывают операции по спасению населения. Об этом в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном рассказал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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"Запугивают мирных граждан при попытках эвакуации», — говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин призвал Макрона и Шольца повлиять на киевские власти, чтобы преступные действия были прекращены.