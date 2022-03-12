Донецк, 12 марта, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Штаб помощи освобожденным территориям Донецкой Народной Республики (ДНР) в ближайшие два дня подключится к организации помощи в населенных пунктах, заявил 12 марта глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Я думаю, с завтрашнего — послезавтрашнего дня штаб помощи освобожденным территориям уже сможет подключиться в полной мере», — сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин уточнил, что 85 освобожденных населенных пунктов обеспечат продуктами питания, медикаментами, а также будет запущена амбулаторная помощь и проведены восстановительные работы разрушенной инфраструктуры.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и по демилитаризации и денацификации Украины.